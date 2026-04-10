По факту гибели туристов на Камчатке возбудили уголовное дело

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели туристов, пропавших в районе Авачинского перевала. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Камчатскому краю. Ранее группа туристов пропала, двое из них погибли, еще пятеро получили серьезное обморожение.

Как указывают в ведомстве, дело возбуждено по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В ходе поисков обнаружены тела двух погибших. Местонахождение еще пятерых установлено, они живы, подтвердили в ведомстве. В ГУ МЧС по Камчатке сообщили, что пострадавших туристов эвакуировали вертолетом. Сейчас их осматривают медики.

Группа туристов из Санкт-Петербурга и Череповца пропала во время похода в Налычевском парке. Они вышли в поход из поселка Пиначево 28 марта. 3 апреля у реки Шумная, предположительно, из-за конфликта группа разделилась. Семь человек продолжили путь без спутникового телефона и палатки, двое пошли по сокращенному маршруту и сейчас находятся на Семеновском кордоне.