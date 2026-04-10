Двое из семи пропавших на Камчатке туристов погибли

На Камчатке завершились поиски пропавшей группы туристов. Два человека найдены мертвыми. Еще пятеро живы, но получили обморожение, сообщило правительство региона «Ъ».

Группа туристов из Санкт-Петербурга и Череповца пропала во время похода в Налычевском парке. По информации МЧС, группа туристов вышла в поход из поселка Пиначево 28 марта. 3 апреля, предположительно, из-за конфликта они разделились. Семь человек продолжили путь без спутникового телефона и палатки, двое пошли по сокращенному маршруту.

Управление СКР по Камчатскому краю начало проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава МЧС региона Сергей Лебедев сообщал, что организатор похода находится за пределами Камчатки.