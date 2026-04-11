В Дагестане остаются затопленными более 700 жилых домов

В девяти населенных пунктах Дагестана затоплены 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков дорог, сообщили ТАСС в МЧС России. В 16 пунктах временного размещения остаются 524 человека, в том числе 175 детей.

В конце марта в Дагестане прошли ливни, размывшие берега рек. 5 апреля началась вторая волна паводка. В тот же день прорвало плотину Геджухского водохранилища. В регионе погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. С 7 апреля в Дагестане действует режим ЧС. Для усиления группировки МЧС в Дагестан вчера направили еще 100 спасателей.

