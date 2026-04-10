МЧС направило в подтопленные районы Дагестана еще 100 спасателей

МЧС России дополнительно направило в подтопленные районы Дагестана 100 спасателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В регион также направили 30 единиц техники.

В Дагестане остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях 1 тыс. жилых домов, 1,1 тыс. приусадебных участков и 70 участков дорог. Электричества все еще нет в трех муниципальных образованиях, в двух — газоснабжения, а также холодной воды в Карабудахкентском районе.

В конце марта в Дагестане прошли ливни, которые размыли берега рек. На 5 апреля пришлась вторая волна паводка. В Дербентском районе прорвало плотину, из-за чего погибли шесть человек. Пострадали более 15 тыс. человек. С 7 апреля в регионе действует режим ЧС.

