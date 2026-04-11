Концерн «Энергомера» на фоне убытков сократил выплаты топ-менеджменту и персонал

Ставропольский концерн «Энергомера» по итогам 2025 года на фоне чистого убытка в размере более 4 млрд руб. существенно сократил расходы на вознаграждение руководства и штатную численность завода «Монокристалл». Данные сведения содержатся в аудиторском заключении к бухгалтерской отчетности в системе «СПАРК-Интерфакс», с материалами которого ознакомился «Ъ-Кавказ».

Согласно отчетности, выплаты ключевому управленческому персоналу головной компании были снижены на 30%, составив 136 млн руб. против 194,5 млн руб. годом ранее. Одновременно численность сотрудников на предприятии «Монокристалл» уменьшилась с 780 до 512 человек. Оптимизация проводилась в условиях чистого убытка материнской структуры в 2,12 млрд руб. и потерь дочернего завода в 1,96 млрд руб.

Снижение показателей связано с падением выручки «Монокристалла» на треть, до 1,23 млрд руб., при производственных затратах в 2,2 млрд руб. Руководство завода объясняет отрицательный результат потерей мощностей в Белгородской области из-за обстрелов, сбоями в поставках сырья, закрытием европейского рынка и падением спроса на электронику в Азии. В отчетности также зафиксирован рост прочих расходов до 2,62 млрд руб. из-за ликвидации одной из дочерних компаний и обязательной уценки инвестиционного портфеля на 1,13 млрд руб.

Аудиторы отметили дефицит ликвидности на «Монокристалле» в 3,7 млрд руб. и отрицательные чистые активы на уровне минус 1,88 млрд руб. Проверяющие указали на отсутствие резервов под обесценение старых инвестиций на 2,74 млрд руб. и поставили под сомнение учет налоговых активов на 1,97 млрд руб., реализация которых зависит от будущей прибыли. Дополнительную нагрузку создают поручительства концерна по кредитам других структур на 10,63 млрд руб. Несмотря на это, менеджмент заявляет о сохранении непрерывности деятельности за счет диверсификации. Рентабельные аграрные и приборостроительные подразделения увеличили объем дивидендов втрое, до 600 млн руб., что обеспечивает ресурсы для обслуживания обязательств высокотехнологичного сектора. Эксперты, опрошенные «Ъ– Кавказ», называют сокращение выплат и штата тактическим шагом для защиты кредитного портфеля в условиях внешней нестабильности.

Роман Лаврухин