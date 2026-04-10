«Монокристалл» вырастил убытки

Финансовые результаты ставропольского концерна «Энергомера» и его профильного актива АО «Монокристалл» — одного из крупных производителей искусственных сапфиров для смартфонов, процессоров и светодиодов – в 2025 году оказались убыточными. Согласно бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Кавказ», чистый убыток материнской компании за прошлый год превысил 2,12 млрд руб., а дочерней — 1,96 млрд руб. По заключению аудиторов, падение показателей головной структуры было вызвано плановой ликвидацией одной из компаний и негативной переоценкой активов холдинга. Однако опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты полагают, что диверсифицированная бизнес-модель поможет корпорации пройти через сложный период.



Доход концерна «Энергомера», объединяющего высокотехнологичное производство сапфиров, приборостроительные заводы и сельскохозяйственные активы, в 2025 году составил 151,4 млн руб., сократившись за год на 4,8 млн руб.

Как следует из аудиторского отчета, опубликованного в системе «СПАРК–Интерфакс», основную выручку холдинг получает от консультирования и управления дочерними структурами. В частности, 112,3 млн руб. поступило от завода электроприборов «Энергомера», 21,8 млн руб. — от «Монокристалла», еще 22,1 млн руб. суммарно обеспечили сельхозпредприятия «Победа» и «Хлебороб».

При этом объем дивидендов, полученных концерном от долевого участия в других компаниях, вырос втрое — с 200 млн руб. в 2024 году до 600 млн руб. в 2025-м. Параллельно компания оптимизировала внутренние расходы, сократив выплаты топ-менеджменту со 194,5 млн до 136 млн руб.

Итоговый убыток концерна в 2,12 млрд руб. во многом связан с реструктуризацией. Статья «прочие расходы» выросла до 2,62 млрд руб. из-за ликвидации одной из дочерних компаний (1,48 млрд руб.) и обязательной уценки инвестиционного портфеля (1,13 млрд руб.). Последнее продиктовано требованиями учета: поскольку стоимость «дочек» снизилась, головной офис был обязан зафиксировать это в отчете.

Дополнительные вопросы аудиторов вызвали отложенные налоговые активы на 417 млн руб. Компания рассчитывала в будущем снизить налоги за счет нынешних убытков, однако проверяющие не увидели доказательств того, что в обозримой перспективе концерн получит достаточную для такой льготы прибыль.

Также фактором риска, по мнению аудиторов, остается долговая нагрузка: общая сумма поручительств, выданных концерном по кредитам других компаний, достигла 10,63 млрд руб.

Убытки зафиксированы и на ключевом производстве. Чистый минус производителя сапфиров АО «Монокристалл» составил 1,96 млрд руб., а выручка упала на треть — до 1,23 млрд руб. При этом затраты на производство и продажу продукции оказались почти вдвое выше доходов, составив 2,2 млрд руб. В аудиторском отчете спад показателей руководство «Монокристалла» связывает с четырьмя факторами: потерей части мощностей в Белгородской области из-за обстрелов, перебоями в поставках сырья от партнера (БЗС «Монокристалл»), закрытием европейского рынка и снижением спроса на электронику в Азии. На этом фоне численность персонала завода сократилась с 780 до 512 человек.

В балансе завода аудиторы выделили два проблемных блока. Во-первых, компания не зафиксировала потерю 2,74 млрд руб. от обесценения старых инвестиций. Во-вторых, под сомнение поставлена правомерность учета налоговых активов на 1,97 млрд руб., так как их реализация зависит от будущей прибыли, которая пока не гарантирована. К этому добавляется дефицит ликвидности: текущие долги завода превышают стоимость его оборотных активов на 3,7 млрд руб. Фактически сумма обязательств предприятия больше стоимости всего его имущества — чистые активы компании оцениваются в минус 1,88 млрд руб.

Бенефициаром холдинга остается Владимир Поляков (контролирует 86,1% концерна и 81,8% завода). Несмотря на санкции и геополитическое давление, руководство концерна в отчете аудиторов отмечает, что текущие финансовые сложности не ставят под сомнение способность группы продолжать работу.

Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты в сфере корпоративного аудита называют ситуацию сложной, но не фатальной.

«Актив необходимо оценивать в контуре всего холдинга. Хотя сапфировое производство сейчас убыточно и требует внешней подпитки, у менеджмента есть серьезный запас прочности. Заявление руководства о «непрерывности деятельности» имеет под собой реальную экономическую основу: банки-кредиторы видят, что компания способна перекрывать кассовые разрывы за счет дивидендных потоков от прибыльного агробизнеса и производства измерительных приборов», — отмечает независимый эксперт в сфере корпоративного аудита Андрей Лычков.

В этом ключе аналитики иначе оценивают и нежелание менеджмента списывать миллиардные активы.

«Сохранение на балансе отложенных налоговых активов на 1,97 млрд руб. и отказ от создания резервов на 2,74 млрд руб. — это тактический маневр для защиты кредитного портфеля от шоков. Если признать эти потери сейчас, сокращение капитала может формально нарушить условия кредитных договоров. Компания действует абсолютно разумно, выигрывая время для восстановления производства и наращивания продаж, не допуская технического дефолта», — полагает руководитель направления корпоративных финансов «ФинРиск-Аналитика» Марина Сизова.

По мнению господина Лычкова, выданные концерном поручительства на 10,63 млрд руб. остаются фактором риска, однако угроза каскадного дефолта пока выглядит преувеличенной.

«Системные кредиторы редко идут на жесткие сценарии взыскания, когда видят работающие смежные бизнесы должника. Трехкратный скачок дивидендных поступлений показывает, что у холдинга есть ресурсы для плавной реструктуризации долговой нагрузки «Монокристалла» без обрушения всей промышленной группы», — отмечает эксперт.

Марина Сизова добавляет, что агробизнес и приборостроительный завод «Энергомера» остаются рентабельными и продолжают генерировать денежный поток.

«Однако этих поступлений пока недостаточно, чтобы полностью нивелировать убытки высокотехнологичного крыла. Вопрос лишь в том, как быстро группа сможет переориентировать экспортные потоки сапфиров», — заключает Марина Сизова.

Роман Лаврухин