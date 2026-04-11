Производитель сапфиров «Монокристалл» получил убыток почти 2 млрд рублей

Ставропольский многопрофильный концерн «Энергомера» и его основной промышленный актив АО «Монокристалл», входящий в число мировых лидеров по производству искусственных сапфиров, завершили 2025 год с суммарным чистым убытком в размере более 4 млрд руб. Данные показатели отражены в годовой бухгалтерской отчетности и заключениях аудиторов, опубликованных в системе «СПАРК-Интерфакс», с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно финансовым документам, чистый убыток головной компании составил 2,12 млрд руб., а завода «Монокристалл» – 1,96 млрд руб. Основной доход холдинга, полученный от управления дочерними структурами, сократился до 151,4 млн руб., при этом объем поступивших дивидендов вырос втрое, составив 600 млн руб. На фоне отрицательных финансовых результатов компания оптимизировала административные издержки, сократив выплаты топ-менеджменту со 194,5 млн до 136 млн руб.

Итоговый убыток материнской структуры связан с ростом прочих расходов до 2,62 млрд руб. из-за ликвидации одной из дочерних компаний и обязательной уценки инвестиционного портфеля на 1,13 млрд руб. Аудиторы также указали на риски, связанные с учетом отложенных налоговых активов на 417 млн руб., по которым не представлено доказательств получения прибыли в будущем. Дополнительным фактором долговой нагрузки остаются поручительства концерна по кредитам других организаций на общую сумму 10,63 млрд руб.

Выручка АО «Монокристалл» в 2025 году упала на треть, составив 1,23 млрд руб., при этом производственные и коммерческие затраты достигли 2,2 млрд руб. Ухудшение показателей руководство завода объясняет потерей мощностей в Белгородской области из-за обстрелов, сбоями в поставках сырья, закрытием европейского рынка и падением спроса на электронику в Азии. Численность персонала предприятия за год сократилась с 780 до 512 человек. Аудиторы зафиксировали у завода дефицит ликвидности в 3,7 млрд руб. и отрицательную стоимость чистых активов в размере 1,88 млрд руб. Также под сомнение поставлена правомерность учета налоговых активов на 1,97 млрд руб. и отсутствие резервов под обесценение старых инвестиций на 2,74 млрд руб. Несмотря на убытки, руководство группы заявляет о непрерывности деятельности, рассчитывая на диверсифицированную структуру холдинга, где прибыльные агробизнес и приборостроительные заводы позволяют компенсировать кассовые разрывы высокотехнологичного сектора.

Роман Лаврухин