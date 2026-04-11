Москалькова: сегодня в Россию с Украины вернутся последние курские жители

Последние оставшиеся на Украине жители Курской области сегодня будут возвращены в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, они уже выехали из Украины и двигаются в сторону Белоруссии.

По словам омбудсмена, переговоры о возвращении оставшихся курян были нелегкими. «Переговоров легких не бывает»,— ответила госпожа Москалькова на вопрос о сложности диалога с украинской стороной (цитата по ТАСС).

Татьяна Москалькова говорила, что с момента оккупации ВСУ части Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных жителей. 9 апреля госпожа Москалькова поговорила с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом. Она сообщила о готовности Украины вернуть пятерых курян в Россию.

