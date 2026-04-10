Москалькова сообщила о готовности Украины вернуть пятерых курян в Россию

Украина подтвердила готовность вернуть в Россию пятерых жителей Курской области. Сейчас они находятся в Сумской области. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, переговоры по этому вопросу продолжаются.

9 апреля госпожа Москалькова поговорила с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом. «Он с компетентными органами Украины провел соответствующие консультации и подтверждает (передачу.— “Ъ”), по крайней мере, не всех семи, а на вчерашний день пяти человек, которых они согласны нам передать»,— сказала Татьяна Москалькова.

При этом омбудсмен отметила, что российская сторона надеется на более благоприятный исход переговоров по этому вопросу. По ее словам, возвращение мирных граждан на родину — обязательное условие Женевской конвенции.

В начале марта Татьяна Москалькова сообщила, что на Украине удерживаются семь жителей Курской области. По ее словам, с момента оккупации ВСУ части Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных жителей.

