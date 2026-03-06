Москалькова сообщила о семи жителях Курской области на Украине

На Украине остаются еще семь жителей Курской области. Об этом «РИА Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«К сожалению, сегодня продолжают удерживаться еще семь человек на территории Украины... Мы продолжаем диалог по их поводу в настоящее время»,— сказала госпожа Москалькова. По ее словам, трое курян сейчас размещены в пунктах временного размещения, еще четверо живут у родственников.

В феврале госпожа Москалькова заявляла, что с момента оккупации ВСУ части Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных жителей. Из них 10 до сих пор удерживаются украинской стороной. Омбудсмен отметила, что мирные граждане не будут предметом торга в переговорном процессе.

Сегодня из плена в регион были возвращены 25-летний парень и две жительницы 85 и 42 лет. Месяц назад Украина вернула еще троих жителей Курской области.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».