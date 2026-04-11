Бюджет России в 2025 году получил 653 млрд рублей доходов с размещения в финактивы

Размещение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в разрешенные финансовые активы в 2025 году принесло федеральному бюджету доход в размере 653,27 млрд руб., сообщил Минфин.

Как указано в сообщении министерства, дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка принесли бюджету 393,4 млрд руб. Проценты по валютным счетам в Банке России составили 7,4 млрд руб.

В 2024 году доходы федерального бюджета от размещения средств ФНБ в финактивы составили 484,7 млрд руб., в 2023 году — 358,3 млрд руб., в 2022 году — 52,3 млрд руб.