В Чечне около 4,5 тыс. земельных участков затопило из-за наводнений

В Чечне из-за наводнений затопило почти 4,5 тыс. земельных участков в 39 населенных пунктах. Об этом в Telegram-канале заявил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Из-за стихии было размыто почти 450 автомобильных дорог и повреждено 50 мостов. Сейчас в регионе действует режим ЧС федерального уровня.

Господин Дудаев также сообщил, что при наводнениях были повреждены 50 газопроводов, протяженностью более 16,5 км, 70 объектов энергетики, 159 объектов ЖКХ, восемь гидротехнических сооружений. Из-за стихии повреждения также получили 500 домов. При этом погибших и пострадавших нет, утверждает министр.

«Серьезный урон нанесен сельхозугодьям. Погибло 130 тонн семенного риса, повреждена птицефабрика (2,36 га), уничтожено 295 га виноградников, пострадали посевы озимой пшеницы (245 га), озимого рапса (120 га), гороха (328 га), утрачены урожаи яблоневых садов на площади 88 га»,— написал господин Дудаев.

Чеченский министр заявил, что регион поставил рекорд по оперативности реагирования на ЧС. По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров лично контролирует ход работ и обеспечивает своевременное оказание помощи населению.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов говорил, что третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля, 10 апреля штормовое предупреждение объявили в Чечне и Ингушетии. Ожидается, что в регионах выпадет более 60 мм осадков. Господин Козлов предупредил, что из берегов может выйти река Терек.