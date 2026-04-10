Мирра Андреева пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Линце

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу Сораной Кырстей из Румынии в четвертьфинале турнира в Линце. Матч закончился со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Christian Bruna / Reuters Фото: Christian Bruna / Reuters Фото: Christian Bruna / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Christian Bruna / Reuters Фото: Christian Bruna / Reuters Фото: Christian Bruna / Reuters

За выход в финал Андреева, посеянная на турнире под первым номером, сыграет против Елены Рузе. В четвертьфинале Рузе оказалась сильнее Елены Остапенко.

Турнир Upper Austria Ladies Linz проходит в австрийском Линце с 6 по 12 апреля. В соревнованиях участвуют 28 спортсменок, общий призовой фонд составляет 1 049 083 евро.

Действующая чемпионка турнира — россиянка Екатерина Александрова, которая в прошлогоднем финале обыграла украинку Дайану Ястремскую со счетом 6:2, 3:6, 7:5.