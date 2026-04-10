На полуострове Кургальский в Ленобласти обнаружили загрязнение нефтепродуктами

В Финском заливе обнаружили локальное загрязнение нефтепродуктами на берегу полуострова Кургальский в Ленинградской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета государственного экологического надзора Рамила Агаева.

Специалисты провели работы по локализации загрязнения и очистке береговой линии, рассказала госпожа Агаева. По ее словам, погибших птиц и рыбы не обнаружено. «Мониторинг проводится ежедневно, работы по очистке берега продолжатся до полной ликвидации»,— указано в сообщении комитета в Telegram-канале.

В предыдущий раз скопление нефтепродуктов на берегу Финского залива обнаружили 5 апреля. Место загрязнения было в районе деревни Логи Ленинградской области. В тот же день губернатор Александр Дрозденко сообщал об утечке горючих материалов после повреждения емкости с топливом при ударе БПЛА.