Дрозденко опроверг повреждение нефтепровода вблизи порта Приморск

По уточненной информации, при атаке БПЛА в Ленинградской области не был поврежден нефтепровод, проходящий рядом с портом Приморск. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

«Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден, — написал чиновник в Max. — Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом».

Губернатор добавил, что «последствия уже ликвидированы».

Ранее сегодня утром господин Дрозденко сообщил, что над областью было сбито 19 БПЛА. Он изначально указывал, что обломки сбитого дрона повредили нефтепровод.