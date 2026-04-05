Дрозденко опроверг повреждение нефтепровода вблизи порта Приморск

По уточненной информации, при атаке БПЛА в Ленинградской области не был поврежден нефтепровод, проходящий рядом с портом Приморск. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден, — написал чиновник в Max. — Вытекание горючих материалов произошло из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом».

Губернатор добавил, что «последствия уже ликвидированы».

Ранее сегодня утром господин Дрозденко сообщил, что над областью было сбито 19 БПЛА. Он изначально указывал, что обломки сбитого дрона повредили нефтепровод.

