На берегу Финского залива в Ленобласти нашли скопление нефтепродуктов

На берегу Финского залива в районе деревни Логи Ленинградской области обнаружено скопление нефтепродуктов. Об этом сообщили в региональном комитете государственного экологического надзора.

«Обнаружено локальное скопление нефтепродуктов на береговой линии в районе деревни Логи Кингисеппского района, — заявили в комитете (цитата по ТАСС). — Принимаются меры по локализации и ликвидации загрязнения».

Место загрязнения расположено «на значительном отдалении от территории Сосновоборского городского округа», добавили в комитете. Там отметили, что для «оперативного устранения возможных экологических угроз в будущем» планируется заключить контракт с профильной организацией, располагающей собственным флотом.

Информации о возможном источнике загрязнения нет. Сегодня утром губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что во время ночной атаки БПЛА вблизи порта Приморск произошла утечка горючих материалов.