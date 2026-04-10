Премьер Пакистана анонсировал переговоры США и Ирана 11 апреля

Переговоры США и Ирана начнутся в Исламабаде 11 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, передает Aja News.

Фото: Kylie Cooper / File Photo / Reuters Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

«Завтра, в субботу, в Пакистане будет находиться делегация из США и Ирана, и мы сделаем все возможное, чтобы переговоры прошли успешно»,— сказал господин Шариф.

До этого иранская сторона заявляла, что переговоры запланированы на 10 апреля. Президент США Дональд Трамп заявлял, что результаты переговоров иранской и американской делегаций будут известны через 24 часа. Со стороны США в контактах будут участвовать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также зять господина Трампа — бизнесмен Джаред Кушнер.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф потребовал от США выполнить два условия перемирия перед началом контактов. В Белом доме заявляли, что не начнут контакты с Ираном до тех пор, пока республика не откроет Ормузский пролив.