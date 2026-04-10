Трамп анонсировал результаты переговоров с Ираном через 24 часа

Президент США Дональд Трамп узнает, насколько успешными будут переговоры с Ираном, через 24 часа. Об этом американский президент заявил в интервью The New York Post.

Дональд Трамп отметил, что США загружают корабли новыми боеприпасами, на случай, если переговоры провалятся. «Мы проводим перезагрузку. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданных — даже лучше, чем то, что мы делали раньше, и мы их уничтожали»,— сообщил господин Трамп.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, чтобы заключить долгосрочное соглашение. Власти республики заявили, что переговоры пройдут 10 апреля в столице Пакистана. С американской стороны в контактах будут участвовать специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также зять господина Трампа — бизнесмен Джаред Кушнер. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф потребовал от США выполнить два условия перемирия перед началом контактов.