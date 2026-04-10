В Иране потребовали от США выполнить два условия перед началом переговоров
Два пункта перемирия, которые согласовали Иран и США, до сих пор не реализованы. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Речь идет о прекращении огня в Ливане и разблокировке иранских активов.
«Эти два вопроса должны быть выполнены до начала переговоров»,— написал господин Галибаф в соцсети X. До этого иранская сторона заявляла, что переговоры США и Ирана запланированы на 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.
7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. Республика открыла Ормузский пролив. Израиль присоединился к инициативе Белого дома, но продолжил операцию против ливанской группировки «Хезболла» в Ливане. Через день после введения режима прекращения огня иранская сторона заявила о его нарушении со стороны США и закрыла Ормузский пролив. В Белом доме заявляли, что Дональд Трамп согласится на переговоры с Ираном только при условии свободного судоходства через Ормузский пролив.