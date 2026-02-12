Москалькова обратилась в ООН из-за удержания на Украине 10 курских жителей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека о незаконном удержании на Украине 10 жителей Курской области.

Омбудсмен заявила, что граждане удерживаются на Украине «абсолютно необоснованно, в нарушение Женевских конвенций». «Не теряю надежду на реакцию со стороны и международного сообщества, и здравомыслящих людей на Украине, от которых зависит решение этого вопроса», — рассказала она журналистам (цитата по ТАСС).

Татьяна Москалькова отметила, что ведет с украинской стороной диалог о возвращении курян. 5 февраля она провела переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. В тот же день с Украины возвратились еще несколько человек.

Госпожа Москалькова напомнила, что с момента оккупации ВСУ части Курской области в августе 2024 года на территорию Украины были перемещены 165 мирных жителей. Из них 10 до сих пор удерживаются украинской стороной. Омбудсмен подчеркнула, что мирные граждане не будут предметом торга в переговорном процессе.