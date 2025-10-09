Авторитет помешал свободе

Московский областной суд освободил известного белгородского предпринимателя Владимира Тебекина от почти шестилетнего срока за растрату имущества энергомашиностроения стоимостью почти 700 млн руб. По его делу истекли сроки давности уголовного преследования. Несмотря на это, господин Тебекин остался в СИЗО, так как следственный департамент МВД обвиняет его в занятии высшего положения в преступной иерархии. Несмотря на освобождение от наказания, защита обжалует приговор в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Московский облсуд изменил приговор Красногорского горсуда, который этим летом признал предпринимателей Владимира Тебекина и Владимира Захарова виновными в растрате имущества белгородского предприятия энергомашиностроения ЗАО «Энергомаш — БЗЭМ» и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как рассказал “Ъ” адвокат господина Тебекина Юрий Шевяков, его доверитель, а также второй подсудимый были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Господина Захарова, которому первая инстанция назначила четыре года и семь месяцев колонии, отпустили из-под стражи после вынесения решения, а вот господина Тебекина, приговоренного к пяти годам и девяти месяцам, оставили в СИЗО. Сейчас он является обвиняемым по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве и незаконной банковской деятельности (ст. 210.1, 159 и 272 УК РФ). Санкции статей предусматривают максимальное наказание в 15 лет лишения свободы.

Владимир Тебекин — один из известнейших предпринимателей Белгородской области. Сам он является главой спортивной общественной организации «Федерация бокса» и президентом благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», а его семья занимается бизнесом в сферах коммерческой недвижимости, общественного питания и перевозок. В середине 2023 года господина Тебекина задержали и заключили под стражу в столичное СИЗО вместе с владельцем крупного белгородского агрохолдинга «Приосколье» Геннадием Бобрицким по обвинению в растрате имущества предприятия «Энергомаш — БЗЭМ».

Следствие считало, что в 2014 году завод энергомашиностроения, совладельцем которого ранее выступала администрация Белгорода, незаконно перешел под контроль ООО «Индустрия», принадлежавшего Татьяне Тебекиной и Владимиру Захарову — партнеру господина Бобрицкого.

В итоге получившие предприятие под контроль предприниматели растратили активы, нанеся региональным властям ущерб в 672 млн руб., выведя имущество через подконтрольные фирмы.

Господин Тебекин изначально отрицал вину, утверждая, что не участвовал в коммерческой деятельности «Энергомаша», а лишь занимался организацией его безопасности по приглашению Геннадия Бобрицкого, вошедшего в проект для погашения почти 2 млрд руб. долгов завода по настоянию на тот момент губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Господин Бобрицкий сначала тоже заявлял о своей невиновности, но после поменял позицию и был отпущен из СИЗО. В конце прошлого года он сбежал из-под домашнего ареста.

По данным “Ъ”, после смягчения меры пресечения Геннадию Бобрицкому Владимир Тебекин 21 августа прошлого года был также освобожден из-под стражи, однако в этот же день суд в Москве заключил его в СИЗО уже за занятие высшего положения в преступной иерархии. Как рассказывали тогда источники “Ъ” в правоохранительных органах, предпринимателю вменялись близкая связь и сотрудничество с вором в законе Виктором Панюшиным (Витя Пан), который создал преступную группировку, совершавшую преступления в Белгородской, Курской и Орловской областях. Последнего сейчас судят в Курске за бандитизм, незаконную организацию азартных игр, организацию покушения на убийство и убийство.

Расследование дела в отношении господина Тебекина, по данным “Ъ”, еще продолжается.

Суд неоднократно продлевал арест предпринимателя в СИЗО, принимая опасения следствия, что тот, находясь на свободе, может скрыться. Защита считает, что доказательств этому нет, как и нет фактов, доказывающих причастность господина Тебекина к занятию высшего положения в преступной иерархии.

Юрий Шевяков говорит, что, несмотря на освобождение Владимира Тебекина от наказания по делу «Энергомаша», защита по-прежнему не согласна с обвинительным приговором, который считает незаконным. «Суд первой инстанции, рассматривая дело, допустил многочисленные нарушения, искажающие саму суть правосудия. Отказы в допросе свидетелей защиты и удовлетворении наших ходатайств о назначении экспертиз, игнорирование заключений и показаний специалистов, отсутствие в приговоре оценки неудобных обвинению доказательств и обстоятельств — все это лежит в основе обвинительного решения по делу»,— сказал “Ъ” адвокат. Во время рассмотрения дела в Красногорском суде защита жаловалась на то, что к участию в заседании не были допущены 12 свидетелей, которые самостоятельно приехали в Подмосковье из Белгорода и других городов, чтобы дать показания. Адвокаты называли недопуск желающих высказаться беспрецедентным.

По словам господина Шевякова, суд апелляционной инстанции имел полномочия исправить все нарушения, но ограничился лишь частичным изменением приговора. После получения апелляционного определения защита господина Тебекина займется подготовкой кассационных жалоб.

Сергей Толмачев, Воронеж