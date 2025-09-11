Пан почти пропал

В Курске начался процесс по делу вора в законе Виктора Панюшина (Витя Пан), который вместе с подельниками обвиняется в занятии высшего положения в криминальной иерархии, бандитизме и незаконной организации азартных игр. Ключевым же эпизодом обвинения Вити Пана является организация налета на инкассаторов в 2010 году. Главный фигурант несколько лет скрывался на Украине и в Турции, а задержан был на Кипре, откуда его и экстрадировали в Россию. Вину он не признает.

Виктор Панюшин (Витя Пан)

Фото: кадр из оперативного видео Виктор Панюшин (Витя Пан)

Фото: кадр из оперативного видео

Курский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела криминального авторитета Виктора Панюшина, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, бандитизме, незаконной организации азартных игр и организации покушения на убийство и убийстве (ст. 210.1, 209, 171.2, 105 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят Мирза Болквадзе, Андрей Волобуев, Андрей Обезяев и Юрий Ткачев, которым в зависимости от роли каждого вменяются в вину бандитизм, убийство и покушение на убийство.

Главный фигурант дела Панюшин и четверо его подельников приняли участие в заседании, находясь в клетке-аквариуме, Андрей Обезяев, отсидевший 12-летний срок за разбойное нападение, находится под запретом определенных действий. Как уточнили “Ъ” в объединенной пресс-службе судебной системы региона, обвинительное заключение на первом заседании не оглашалось. Адвокат Панюшина Алексей Горяйнов не ответил на звонки “Ъ”.

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета по Курской области.

Основная часть обвинения касается занятия Виктором Панюшиным высшего положения в преступной иерархии.

В 70–80-х годах прошлого века он был неоднократно судим за различные преступления, в том числе кражи. По версии следствия, в сентябре 2000 года Панюшина короновали в Тамбове представители так называемого славянского крыла воров в законе. После этого он стал фактически криминальным лидером на территории Белгородской, Курской и Орловской областей. Для раздела сфер влияния и заработка на азартных играх и на махинациях с недвижимостью, как считает сторона обвинения, Пан создал преступное сообщество, в которое вошло больше десяти человек. В 2012–2017 годах группировка совершила серию громких преступлений, раскрытых следователями совместно с оперативниками местного УМВД.

Наиболее тяжким среди вменяемых в вину Панюшину преступлений стал расстрел перевозивших деньги сотрудников воронежского охранного предприятия «Орлан» на территории плодоовощной базы в поселке Ворошнево Курского района 16 марта 2010 года. В тот день неизвестные, перегородив автомобилем дорогу ехавшим в машине охранникам, открыли по ним огонь из автомата Калашникова и пистолетов калибра 9 мм. Двое погибли на месте, один получил тяжелое ранение. Нападавшим, забравшим из автомобиля охранников сумку с более чем 3 млн руб. наличными, удалось скрыться. Сначала следователи смогли установить причастность к нападению Андрея Обезяева, а после — других фигурантов, в том числе считавшегося организатором Виктора Панюшина.

Почти сразу же после раскрытия преступления в 2017 году Пану удалось скрыться на Украине, где его несколько раз задерживали и отпускали. В конце 2023 года российские силовики добились ареста Панюшина: тогда преступника депортировали с северного Кипра и доставили в следственный изолятор №1 в Курск. С тех пор его защита неоднократно просила смягчить ему меру пресечения, указывая на то, что в материалах дела нет доказательств его причастности к преступлениям, а сам он якобы не может влиять на криминальную обстановку в регионе.

Адвокаты настаивали, что Панюшин может содержаться под домашним арестом дома у своей гражданской супруги, так как обладает устойчивыми социальными связями и семьей (у Пана пятеро детей, трое из которых несовершеннолетние).

Суд все прошения защиты оставил без удовлетворения.

К сегодняшнему дню несколько участников группировки Пана получили различные наказания за различные преступления. Так, в 2021 году Курский облсуд назначил входившим в ближайшее окружение Панюшина Николаю Романову (Романок), Сергею Головину (Голова), Оксане Шелеховой (Блинчиха) и Денису Пронину (Корабль) от 7 до 13 лет лишения свободы за похищение и пытки двух человек, а также за мошенничество в сфере купли-продажи недвижимости на общую сумму 9 млн руб. Вину осужденные не признали.

Сергей Толмачев, Воронеж