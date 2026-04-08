Запорожская и Херсонская области частично обесточены из-за дефицита мощности в энергосистеме

Часть Херсонской и Запорожской областей осталась без электроэнергии из-за дефицита мощности в энергетической системе.

По информации предприятия «Херсонэнерго», частично или полностью была приостановлена подача электричества в Новотроицком, Чаплынском, Ивановском, Верхнерогачикском, Горностаевском и Каховском муниципальных округах.

Когда потребителям восстановят подачу электроэнергии, специалисты на данный момент затрудняются сказать.

Также без света остались жители ряда населенных пунктов Запорожской области, включая город Мелитополь.

Как сообщили “Ъ” в Минэнерго региона, причина отключений — острый дефицит мощности в энергосистеме, вызванный регулярными повреждениями энергетического оборудования в результате атак со стороны украинской армии. Аварийно-восстановительные работы затрудняются из-за сохраняющейся угрозы и продолжающихся ударов ВСУ.

«Ведется постоянная координация работы всех электросетевых компаний региона для максимальной эффективности восстановительных мероприятий. Призываем жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации»,— уточнили в областном минэнерго.

Херсонская и Запорожская области на протяжении многих месяцев испытывают проблемы с электро- и водоснабжением из-за боевых действий, а также в связи с высоким износом сетей.

Александр Дремлюгин, Симферополь