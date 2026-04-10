В Энергодаре начали восстанавливать электроснабжение спустя сутки

Энергетики начали восстанавливать электроснабжение в Энергодаре Запорожской области спустя более чем сутки после отключений. Об этом сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«Ограничения сохраняются, но надеемся на положительный исход»,— написал господин Пухов в Telegram-канале.

Аварийные отключения энергии вчера прошли по практически всей Запорожской области. Максим Пухов называл ситуацию с восстановлением энергоснабжения «крайне сложной». Критическая инфраструктура и соцобъекты города работают от дизельных электрогенераторов. Похожая ситуация наблюдается в Херсонской области. В Минэнерго Запорожской области «Ъ» сообщали, что причина отсутствия света — повреждение энергетического оборудования из-за атак со стороны украинской армии.