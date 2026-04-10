Херсонская область практически полностью обесточена из-за аварии

Почти вся Херсонская область осталась без света из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи в Запорожской области. Об этом сообщили представители госпредприятия «Херсонэнерго».

По словам специалистов, частично обесточены четыре округа: Скадовский, Алешкинский, Голопристанский и Чаплынский. В остальных десяти округах на левобережье Днепра энергоснабжение отсутствует полностью.

«Сейчас запорожские энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Делается все возможное, чтобы вернуть свет в наши дома как можно скорее»,— написал в своих соцсетях губернатор Херсоноской области Владимир Сальдо.

В «Херсонэнерго» напомнили, что ситуация с электричеством в области значительно ухудшилась на днях после серии массированных ударов вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре.

Ремонтным бригадам не удается оперативно устранить проблемы из-за напряженной военной обстановки. Возобновить подачу электроэнергии обещают поэтапно.

В свою очередь, губернатор Запорожской области сообщил, что из-за отсутствия электроэнергии в регионе возможны сбои в работе связи. По его словам, ключевые узлы связи питаются от дизель-генераторов, бригады связистов минимизируют «белые пятна» – зоны без покрытия.

Александр Дремлюгин, Симферополь