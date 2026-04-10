В Муроме начали вакцинацию от гепатита А из-за вспышки кишечной инфекции

В Муроме начали проводить бесплатную вакцинацию от гепатита А после вспышки кишечной инфекции. Для этого в округе организовали выездные прививочные бригады. На утро 10 апреля в Муроме было зафиксировано 375 инфицированных.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области рекомендовало пройти вакцинацию всем жителям округа, включая детей старше трех лет. В ведомстве пояснили, что инкубационный период вируса гепатита А может доходить до 6–7 недель, а на формирование иммунитета после прививки уходит 3–4 недели. Эта разница может помочь предотвратить заболевание, отметили в Роспотребнадзоре.

Жители Мурома начали обращаться к врачам с симптомами острой кишечной инфекции с 7 апреля. По последним данным, заболевание выявили у 188 детей и 187 взрослых. Госпитализировано 32 ребенка и 38 взрослых (остальные лечатся амбулаторно). В районной детской больнице на утром 10 апреля насчитывалось 195 доз вакцины, в Центральной РБ №2, где содержатся взрослые, — 20 доз, сегодня привезли еще 144 дозы. Местные власти организовали закупку дополнительных доз.

9 апреля управление СКР по Владимирской области сообщило о возбуждении уголовного дел об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности (ч.1 ст. 238 УК). По данным следствия, в пробах заболевших и в водопроводе по месту их жительства нашли норовирус второго типа, но как он попал в воду, пока неизвестно.