Обозреватель «Новой газеты» Ролдугин не признал вину по делу о персональных данных
Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин не признает вины по делу об использовании персональных данных (ст. 272.1 УК), передает корреспондент “Ъ” из зала Тверского суда Москвы. Статус журналиста по делу — подозреваемый. Вскоре начнется заседание суда по избранию ему меры пресечения; следствие настаивает на аресте.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Оперативники, которые меня задержали, вели себя в целом корректно. В ИВС меня отравили примерно часов в 12 (в полночь 10 апреля.— “Ъ”). Перед этим мне купили шаурму»,— рассказал Олег Ролдугин.
Журналиста задержали 9 апреля во время обысков в редакции «Новой газеты». По информации правоохранителей, несколько работников издания использовали «частные ресурсы хранения персональных данных» для написания материалов. Обыски длились 13 часов, силовики забрали с собой технику и документы. О возбуждении дела против других журналистов «Новой газеты» не сообщалось.