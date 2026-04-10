В Ярославле улицу Нахимсона закроют до августа

В Ярославле участок улицы Нахимсона от улицы Первомайской до улицы Андропова будет перекрыт с 11 апреля до 1 августа. Соответствующий приказ подписал замдиректора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Улица Нахимсона была закрыта для проезда 3 марта в связи с работами по обновлению коммуникаций. Ограничения вводились до 1 апреля. Сейчас движение по улице открыто, но уже в ночь с 10 на 11 апреля вновь будет прекращено. Как сообщали в правительстве области, после обновления коммуникаций стартует благоустройство в рамках создания пешеходного центра.

Создание пешеходного центра началось в Ярославле в 2025 году. Работы ведутся по этапам: начали с улицы Максимова, продолжили на Депутатской и Нахимсона. Также пешеходная зона будет включать улицы Кирова, Андропова и площадь у часовни Александра Невского. Работы планируют завершить к 1 октября 2026 года.

Алла Чижова