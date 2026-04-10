Reuters: порт Новороссийска частично возобновил экспорт после атаки БПЛА

Порт Новороссийска частично возобновил перевалку нефти и нефтепродуктов после остановки из-за атаки БПЛА, передает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Погрузка нефти на танкеры началась поздно вечером и пока ведется с одного причала. В пятницу ожидается загрузка партии около 80 тыс. тонн. Порт также приступил к перевалке мазута и дизельного топлива.

ВСУ в ночь на 6 апреля атаковали беспилотниками объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске. По данным Минобороны, при атаке был поврежден трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также произошло возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Поставки оттуда за неделю снизились на 17,5%, до 71 тыс. тонн в сутки, сообщалось в обзоре Центра ценовых индексов.

