Минобороны России сообщило об атаке ВСУ на объекты КТК в Новороссийске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 апреля пытались атаковать беспилотниками объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске, Краснодарский край. При ударе повреждены трубопровод, сливо-наливной причал, также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Речь идет об объектах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По версии военного ведомство, ВСУ пытались нанести экономический ущерб ее крупнейшим акционерам — энергетическим компаниям из США и Казахстана. При ударе применялись ударные БПЛА самолетного типа.

Атаке ВСУ также подверглись объекты гражданской инфраструктуры, включая многоквартирные и частные жилые дома. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадали 10 человек, в том числе двое детей.