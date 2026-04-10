В Ярославле продали второй этаж «Дома жилого Окерблома»

В Ярославле нежилые помещения второго этажа площадью 138,7 кв. м объекта культурного наследия местного значения «Дом жилой Окерблома» продали на торгах ООО «СВС». Об этом сообщили в правительстве области.

Начальная цена имущества составляла 14 млн руб. В ходе торгов она выросла до 25,9 млн руб. Ранее в помещениях располагался Центр конкурентной политики и мониторинга. После его переезда на улицу Ползунова помещения включили в план приватизации, продать удалось с первого раза.

Согласно данным rusprofile, ООО «СВС» зарегистрировано на Волжской набережной в Ярославле. Компания работает в сфере оптовой торговли топливом.

Трехэтажный дом архитектор Иван Окерблом построил для себя в начале 20 века. Среди сохранившихся построек этого же автора — здание магазина Н. П. Пастухова на углу улиц Первомайской и Кирова.

