Депутат свердловского заксобрания от КПРФ заявил об уходе в «Единую Россию»

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Тарас Исаков заявил о планах принять участие в выборах нового состава регионального парламента от «Единой России» (ЕР), рассказал «Ъ-Урал» первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. По его словам, он предложил написать заявление о выходе из фракции экс-коммунисту. «Генерал Исаков перед тем, как выдвинуться от КПРФ, клялся в верности коммунистическим идеям и партии, а после избрания слово не сдержал»,— сказал Александр Ивачев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Тарас Исаков

Первый секретарь добавил, что Тарас Исаков отказался писать заявление. «Конечно, он при выходе из фракции потеряет мандат, поэтому он сидит, и заявление не пишет, потому что ему видимо мандат дороже взглядов. Поэтому товарищ Исаков будет сидеть во фракции КПРФ до выборов, и вступит в ЕР после»,— пояснил коммунист.

Александр Ивачев подчеркнул, что в данный момент КПРФ формирует «мощную команду кандидатов», которая пойдет на выборы депутатов свердловского заксобрания. «У нас есть реальные участники специальной военной операции (СВО), которые действительно находились в зоне проведения боевых действий, и масса активных общественников. Эксцессов больше не повторится»,— заверил он.

Тарас Исаков был избран депутатов заксобрания Свердловской области от КПРФ в сентябре 2021 года по единому округу (партсписку). До работы в парламенте участвовал в первой и второй чеченских войнах, был дважды тяжело ранен. В 1993 году награжден орденом «За личное мужество», в 1995 году — орденом Мужества.

По итогам выборов депутатов свердловского заксобрания в 2021 году КПРФ увеличила число своих представителей в региональном парламенте с четырех до девяти. В течение работы VIII созыва число коммунистов в нем сократилось до восьми: в октябре 2025 года на 75-м году жизни умер Евгений Букреев, который одержал победу в Кировградском одномандатном округе. Интересы ЕР в заксобрании представляют 32 депутата, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

Василий Алексеев