В Ярославле возбудили первое уголовное дело за нарушение правил публичных акций

В Ярославле полиция впервые возбудила уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Подозреваемым стал 22-летний местный житель. О возбуждении дела сообщили в пресс-службе УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Молодой человек задержан правоохранителями в момент размещения средств наглядной агитации на фасаде жилого дома в Ленинском районе без имеющегося на то разрешения»,— пояснили в ведомстве.

В УМВД добавили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В 2026 году ярославец дважды привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Решения Кировского районного суда об административных правонарушениях опубликованы. В частности, суд установил, что днем 17 января житель города у памятника Некрасову в Ярославле провел пикет, в котором участвовали три человека. Гражданин использовал флаг незарегистрированной на территории РФ политической партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» и плакат с лозунгом, выражающим, в том числе, негативное отношение к деятельности Роскомнадзора. О проведении публичного мероприятия организатор не уведомил власти. За это его оштрафовали на 20 тыс. руб.

Уже 24 января тот же житель города был задержан за организацию незаконного шествия (участвовали два человека) по улицам Республиканской, Некрасова и Флотской. По пути следования ярославец расклеил листовки, выражающие несогласие с задержанием представителей той же незарегистрированной партии в Краснодаре. Листовки были расклеены, в том числе, неподалеку от зданий областного УМВД, УФСБ, суда. За проведение этого мероприятия без уведомления тот же суд арестовал ярославца на пять суток.

Двукратное привлечение к административной ответственности за нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение 180 дней позволяет возбудить уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ, что и было сделано.

Согласно сайту Кировского суда, в 2021 году тот же гражданин привлекался по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) за нецензурную брань в общественном месте. При этом сам он утверждал, что проводил одиночный пикет.

Ст. 212.1 УК РФ была введена в 2014 году. Ее называют «дадинской» по имени первого осужденного — Ильдара Дадина, приговоренного в 2015 году к трем годам заключения за участие в митингах.

Алла Чижова