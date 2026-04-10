Объем торгов акциями и облигациями компаний Кубани достиг 241 млрд рублей

Объем торгов акциями и облигациями компаний Краснодарского края в первом квартале 2026 года составил 241 млрд руб. По состоянию на 31 марта 2026 года к торгам на Московской бирже допущены бумаги 24 эмитентов, зарегистрированных в регионе, пишет «БФМ Краснодар».

За отчетный период кубанские компании разместили три новых выпуска облигаций общим объемом 85 млрд руб. Доля выпущенных региональными эмитентами облигаций в общем объеме корпоративных облигаций на Московской бирже составила 3%.

Количество инвесторов в Краснодарском крае по состоянию на 31 марта 2026 года превысило 1,6 млн человек. Рост числа частных инвесторов в регионе продолжается на фоне развития финансовой инфраструктуры и повышения финансовой грамотности населения.

Алина Зорина