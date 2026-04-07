В Свердловской области от укусов клещей пострадали 238 человек

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 238 пострадавших от присасывания клещей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, наибольшее число пострадавших отмечено в Дегтярске, Каменске-Уральском, Слободо-Туринском, Ирбитском, Талицком, Тугулымском, Камышловском и Пышминском районах.

Для профилактики клещевого вирусного энцефалита с начала года в регионе проведено более 31 тыс. первичных вакцинаций и 77,4 тыс. ревакцинаций.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в этом году в Свердловской области запланированы акарицидные обработки на площади 11,6 тыс. га. Они начнутся после проведения санитарной очистки, дератизации и установления благоприятных погодных условий.

Полина Бабинцева