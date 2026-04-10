Тамара Гладнева: «Эстетическая медицина больше не может жить по старым правилам»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 2 апреля провели очередной весенний бизнес-завтрак. Гостем встречи стала владелец и главный врач косметологической клиники Previline Тамара Гладнева. Спикер рассказала о своей карьере и поделилась взглядом на то, как сегодня устроен рынок эстетической медицины и почему одним клиникам удается расти и масштабироваться, а другим — нет.

Фото: Михаил Брайко Спикер встречи Тамара Гладнева

В начале встречи Тамара Гладнева подробно рассказала о своем профессиональном становлении: она родом из Краснодара, окончила Кубанский государственный медицинский университет, после чего продолжила обучение в ординатуре в Москве. Карьеру начала в клинической медицине: работала в системе скорой и стационарной помощи, в том числе в дерматологии, а также получила опыт работы в военном госпитале.

По словам спикера, на начальном этапе она, как и многие молодые врачи, работала в рамках классической медицинской модели — строго следуя протоколам и стандартным схемам лечения. Со временем ей стало очевидно, что даже при точном соблюдении рекомендаций результат не всегда соответствует ожиданиям пациента.

Фото: Михаил Брайко Гостей интересовали два вопроса: как сегодня устроен рынок эстетической медицины и почему одним клиникам удается расти и масштабироваться, а другим — нет.

«Я поняла, что можно делать процедуры на самых хороших аппаратах, назначать качественные препараты, но если у пациента дефициты, хронический стресс, недосып и воспалительные процессы, эффект все равно будет не тем, который ему обещали»,— отметила госпожа Гладнева.

Поворотным моментом для нее стало знакомство с антивозрастной медициной во время поездки в Швейцарию. В этой стране Центральной Европы еще в начале 2010-х годов активно развивался подход, основанный не только на коррекции внешних проявлений возраста, но и на профилактике, работе с образом жизни и системными причинами изменений в организме. Позже выбранные принципы легли в основу собственной врачебной практики Тамары Гладневой.

Вернувшись в Краснодар, эксперт сосредоточилась на косметологии и дерматологии. Несколько лет она занималась преимущественно эстетическими процедурами, однако со временем пришла к выводу, что рынок меняется, а прежняя модель работы перестает быть устойчивой.

Фото: Михаил Брайко Тамара Гладнева: «Эстетическая медицина больше не может жить по старым правилам»

По ее словам, значительная часть эстетической медицины долгое время строилась вокруг продажи процедур и обещаний быстрого эффекта. При этом реальные причины многих проблем — от пигментации до воспалительных процессов — часто находятся глубже и требуют более комплексного сопровождения пациента.

«Сейчас косметология в том виде, в котором она существовала раньше, постепенно отходит. Эстетическая медицина больше не может жить по старым правилам — многие клиники и салоны закрываются именно потому, что привычный подход больше не работает»,— считает спикер.

Одной из центральных тем встречи также стало противостояние доказательной и превентивной медицины. Тамара Гладнева подчеркнула, что не рассматривает эти подходы как взаимоисключающие. По ее мнению, классическая медицина незаменима, когда речь идет об острых состояниях, хирургии или необходимости быстро снять симптом. Однако в долгосрочной перспективе все большую роль играет профилактика — то есть предотвращение заболеваний, а не только лечение их последствий.

Фото: Михаил Брайко Послушать Тамару Гладневу пришли специалисты самых разных сфер

Спикер назвала такой подход «медициной для здоровых» — системой, в которой врач помогает человеку сохранить качество жизни, работоспособность и активность на годы вперед. Речь идет не только о внешнем виде, но и о сне, питании, уровне стресса, дефицитах микроэлементов, наследственности и общем образе жизни.

По словам эксперта, именно совокупность этих факторов сегодня формирует новую экономику клиник в эстетической и превентивной медицине. Если раньше бизнес часто строился вокруг разовых процедур, то теперь более устойчивой моделью становятся программы сопровождения, долгосрочная работа с пациентом и персонализированные решения.

Тамара Гладнева — владелец и главный врач косметологической клиники Previline; Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор.



Отвечая на вопрос о причинах роста рынка превентивной медицины, спикер отметила, что во многом названный процесс стал ответом на ограничения традиционной системы здравоохранения. В условиях, когда прием врача в массовом сегменте длится считаные минуты, у специалиста зачастую просто нет возможности глубоко разобраться в образе жизни пациента, его привычках, наследственности и факторах риска.

«Интегративный или семейный подход требует совсем другого времени. Иногда прием занимает полтора-два часа. Нужно понять, как человек спит, чем питается, в каком стрессе живет, какая у него наследственность. Без этого невозможно выстроить профилактику»,— заключила она.

В завершение встречи Тамара Гладнева подчеркнула, что рынок эстетической и превентивной медицины находится в стадии серьезной трансформации. Выигрывать будут те игроки, которые смогут соединить медицинскую компетентность, честную коммуникацию, сервис и продуманную бизнес-модель.