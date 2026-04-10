Песков: пасхальное перемирие с Украиной носит гуманитарный характер

Решение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии носит исключительно гуманитарный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Светлый праздник Пасхи — святой для нашей страны и для украинского народа. Но мы хотим не перемирия, а мира. Прочного, устойчивого мира»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, в Кремле видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов поддержать перемирие. Господин Песков отметил, что Россия хочет не перемирия, а устойчивого мира, который может наступить «уже сегодня», если «Зеленский примет решение».

Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Оно начнется с 16:00 11 апреля и продлится до конца 12 апреля. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности поддержать пасхальное перемирие. Дмитрий Песков отмечал, что Россия заранее эту меру ни с Украиной, ни с США не обсуждала.