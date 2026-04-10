Песков: Москва заранее не обсуждала с Киевом пасхальное перемирие

Россия не проговаривала объявление пасхального перемирия ни с Украиной, ни с другими сторонами переговоров об урегулировании конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет»,— ответил господин Песков на вопрос ТАСС. Агентство спрашивало у пресс-секретаря, увязывается ли пасхальное перемирие с возобновлением переговоров и проговаривалось ли оно предварительно с США как посредником в урегулировании или с Украиной.

Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с Украиной, приуроченное к празднованию Пасхи. Российская сторона остановит боевые действия на всех направления в период с 16:00 11 апреля и до конца 12 апреля. Украина готова поддержать пасхальное перемирие, сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Москвы и Киева «есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».