Во Нижегородской области задержали сбежавшего 28 лет назад осужденного

Сотрудники ФСИН задержали осужденного, который 28 лет назад сбежал из следственного изолятора в Карачаево-Черкесской Республике. Он скрывался в Нижегородской области под поддельными документами. Об этом рассказали в пресс-службе ФСИН.

Мужчина был осужден за разбой и кражу. В 1998 году он вместе с четырьмя другими заключенными спилил решетки на окнах и сбежал из черкесского СИЗО-1. Трех преступников задержали в том же году, один погиб во время бандитского конфликта.

После расследования правоохранители смогли определить, где живет сбежавший, и задержать его с поддельным паспортом. Его доставили в отделение полиции, где провели дактилоскопию и подтвердили личность разыскиваемого. Осужденного отправили в нижегородский СИЗО.

