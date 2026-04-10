Один человек погиб и 13 ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

В Белгородской области за минувшие сутки ударам ВСУ подверглись 14 муниципалитетов. В результате один человек погиб, еще 13 пострадали. Разрушения получили 15 частных домов и 12 транспортных средств, а также три административных здания, объект торговли, линия электропередач и сельхозпредприятие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Все пострадавшие и погибший были установлены в Шебекинском округе. В результате удара дрона в селе Нежеголь погиб боец подразделения «Орлан». Двое его сослуживцев и 15-летняя девочка пострадали. Мужчины после получения медпомощи были отправлены на амбулаторное лечение, подросток госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

На участке автодороги Белгород — Шебекино из-за атаки БПЛА ранены восемь человек, в том числе четверо бойцов подразделения «Орлан». Три женщины и мужчина госпитализированы, бойцы отпущены на амбулаторное лечение.

Также двое мужчин пострадали в Шебекине: один — при ударе FPV-дрона по предприятию, второй — вследствие атаки беспилотника на грузовик. Первый пациент отказался от госпитализации, второй проходит лечение в горбольнице №2 облцентра.

В Шебекинском округе зафиксированы и самые серьезные разрушения. За сутки в Шебекине были повреждены два частных дома, семь машин и два административных здания, в селе Новая Таволжанка — три частных дома и четыре надворные постройки, в селе Нежеголь — два автомобиля, в селе Щигоревка — транспортное средство, в селе Вознесеновка — хозпостройка.

Сутками ранее при атаках с помощью пяти боеприпасов и 116 БПЛА в Белгородской области один человек погиб и 11 были ранены.

Алина Морозова