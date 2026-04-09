Один человек погиб и 11 ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

В Белгородской области за минувшие сутки под удар ВСУ попали 11 муниципалитетов. По ним выпустили как минимум пять боеприпасов и 116 БПЛА. В результате один человек погиб и 11 были ранены. Разрушения получили 18 жилых помещений и 19 транспортных средств, а также два инфраструктурных объекта и два коммерческих объекта, административное здание и соцобъект. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Погибший и больше всего пострадавших установлены в Шебекинском округе, который был атакован 33 беспилотниками. В результате удара дрона по автомобилю в селе Нежеголь погиб мужчина, еще четыре человека пострадали. Двое из них госпитализированы, остальных отпустили домой. На месте атаки повреждены два автомобиля. В Шебекине при исполнении служебных задач были ранены двое бойцов подразделения «Орлан». Один из них продолжает лечение в стационаре, второй — амбулаторно. Всего в округе повреждены семь частных домов и пять транспортных средств, а также два инфраструктурных объекта.

Еще три человека пострадали от атак дронов в Грайвороне. Один из них госпитализирован, остальные продолжают лечение дома. За сутки Грайворонский округ подвергся ударам 36 БПЛА. Разрушения получили восемь частных домов, два автомобиля, гараж, две хозяйственные и две надворные постройки, коммерческий объект.

В Белгороде из-за детонации беспилотника были ранены двое мужчин. Оба находятся в стационаре. На месте атаки повреждено техническое помещение.

Сутками ранее при атаках 133 БПЛА в Белгородской области пострадали девять мирных жителей.

Алина Морозова