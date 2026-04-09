Четыре человека, в том числе подросток, ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

В результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинскую центральную райбольницу (ЦРБ) обратились трое пострадавших. Двое — мужчина и женщина — получили ранения в результате удара дрона на участке автодороги Белгород — Шебекино сегодня днем. Ранее сообщалось о шести раненых в результате этой атаки. Еще один мужчина пострадал при ударе беспилотника по грузовику на той же трассе. У всех троих медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Для дальнейшего лечения они переведены в горбольницу №2 Белгорода.

Также в Шебекинскую ЦРБ обратилась 15-летняя девочка, получившая минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь. Для дальнейшего обследования она будет доставлена в детскую областную больницу. Ранее сообщалось, что в результате этого удара погиб боец «Орлана» и пострадали двое его сослуживцев.

Повреждения гражданской и коммерческой инфраструктуры зафиксированы в Шебекинском, Грайворонском и Борисовском округах.

