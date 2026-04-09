Гладков: при атаке дрона в Шебекинском округе погиб боец «Орлана», двое ранены

В селе Нежеголь Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона погиб боец подразделения «Орлан». Еще двое его сослуживцев получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«От очередного удара ВСУ погиб один боец подразделения "Орлан" и ранены двое его сослуживцев. В результате детонации, получив тяжелые ранения, наш боец погиб на месте... Он ежедневно стоял на защите мирных жителей, проявляя истинное мужество и самоотверженность. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким»,— написал глава региона.

Двое раненых сослуживцев доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Один боец получил минно-взрывную травму, баротравму, ссадины лица и руки, а также травму правого глаза. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу. У второго бойца — минно-взрывная травма, баротравма и касательное ранение уха. Он отказался от госпитализации, лечение продолжит амбулаторно.

Сегодня в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали семь человек.

Ульяна Ларионова