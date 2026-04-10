В Ярославле на Пасху перекроют дороги у храмов

В Ярославле в период с 8:00 11 апреля до 16:00 12 апреля будут перекрыты дороги у храмов в связи с празднованием Пасхи. Приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

В этот период будут закрыты подъезды к Свято-Введенскому Толгскому женскому монастырю, к Успенскому собору от «Спартаковца» и от Которосльной набережной. Также будет перекрыт 2-й Толчковский переулок у Федоровского собора, подъезды к Яковлевско-Благовещенскому храму и к собору Казанского монастыря с улиц Первомайской и Трефолева.

Сотрудникам Госавтоинспекции рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения.

Алла Чижова