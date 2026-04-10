Восемь суточных рекордов тепла зафиксировано в Ярославле за март

В Ярославле за март 2026 года было установлено восемь новых суточных максимумов дневной температуры. Данные публикует областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первый рекорд был установлен 12 марта. Тогда воздух прогрелся до +12,2 градусов, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. 13 марта был вновь перекрыт абсолютный максимум дневной температура воздуха: потеплело до +13,3 градусов. Прежний рекорд принадлежал 2014 году: тогда максимальная температура 13 марта составила +8,1 градус.

15 и 16 марта температура достигла +10,6 и +10,9 градусов соответственно. Рекорды этих дней принадлежали 2015 году: тогда было +8,8 и +8,9 соответственно.

Еще один максимум был перебит 25 марта: в этот день воздух прогрелся до +12,4 градусов (в 2020 году было +11,8). Рекордными оказались и последние три дня месяца — 29, 30 и 31 марта: +15,7 градусов (в 2007 году +15,4), +16,4 градусов (в 2007 году +16,0) и +17,9 градусов (в 2007 году +15,8).

Среднемесячная температура за март составила +1…3 градуса, что соответствует уровню прошлого года, уточнили «Ъ-Ярославль» в ЦГМС. Но при этом выше многолетних значений на 5-6 градусов.

Алла Чижова