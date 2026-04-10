В Ярославле рассказали о мерах безопасности в День Победы

В Ярославской области 9 мая для обеспечения общественного порядка и безопасности будут дежурить 2 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, сотрудников ЧОП, представителей казачьих обществ и дружинников, среди которых 200 спортсменов из региональных федераций. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В День Победы шествие «Бессмертный полк» пройдет только в Ярославле. Как пояснили в областном правительстве, это позволит сконцентрировать силы для обеспечения максимальной безопасности. Для жителей из округов, желающих принять участие, власти пообещали организовать автобусы.

При этом праздничные мероприятия 9 мая пройдут на 80 площадках в регионе. Все места массового скопления людей и прилегающие к ним территории будут проверять с помощью технических средств и служебных собак. На входных зонах поставят рамки металлоискателей. Количество оборудования обещают увеличить при необходимости.

На особом контроле в этот день будут мемориалы и места захоронения бойцов Великой Отечественной войны, а также объекты транспортной инфраструктуры.

