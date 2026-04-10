Politico: встреча Трамп с Рютте превратилась в сплошной поток оскорблений

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте раскритиковал союзников по альянсу и дал понять, что рассматривает ответные меры из-за отсутствия поддержки на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух европейских чиновников и третий осведомленный источник.

«Все пошло наперекосяк. Разговор был сплошным потоком оскорблений», — сообщил один из европейских чиновников. Осведомленный источник издания подтвердил, что Дональд Трамп обещал принять ответные меры. Как сообщили два источника Politico, у присутствовавших на встрече «осталось впечатление», что президент Трамп ожидает от союзников «конкретных действий» по скорейшему открытию Ормузского пролива. В то же время представитель Белого дома заверил Politico, что Дональд Трамп в разговоре с Марком Рютте никаких требований к альянсу не предъявлял.

Второй европейский чиновник отметил, что встреча с генсеком НАТО оказалась своевременной, несмотря на напряженность, поскольку позволила американскому президенту «выпустить пар». По словам собеседника издания, после разговора «конкретных угроз» в отношении союзников в публикациях господина Трампа не последовало. «Это отступление по сравнению с другими его комментариями», — отметил он.

Сам Марк Рютте вчера заявил, что встреча с Дональдом Трампом прошла в дружественной атмосфере. Генсек НАТО согласился, что некоторые страны альянса «провалили тест», отказавшись помочь США в конфликте с Ираном. Господин Рютте также не исключил, что НАТО может поучаствовать в обеспечении судоходства через Ормузский пролив.

17 марта Дональд Трамп раскритиковал европейских союзников за отказ помочь в операции против Ирана и открытии Ормузского пролива. 1 апреля в интервью The Telegraph президент заявил, что рассматривает возможность выхода из альянса. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что господин Трамп ожидает от союзников принятия обязательств по разблокировке Ормузского пролива в ближайшие дни.