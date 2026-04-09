Рютте похвалил Трампа за приверженность прогрессу

Глава НАТО Марк Рютте во время выступления в Вашингтоне заявил, что приверженность президента США Дональда Трампа прогрессу положила конец застою и упадку. Он сказал, что действия американского президента напомнили Европе, что «ценности должны подкрепляться жесткой силой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Марк Рютте

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Во время выступления генерального секретаря прозвучали и другие комплиментарные слова. Господин Рютте похвалил решение Дональда Трампа обязать членов НАТО повысить взносы в альянсы до 5% ВВП — это, по его словам, поможет не допустить того, чтобы «союзники находились в нездоровой зависимости от Соединенных Штатов». Господин Рютте добавил, что почти все страны-члены делают все, о чем просят США. «Они слышат просьбы президента Трампа и откликаются на них»,— сказал господин Рютте (цитата по Reuters).

Заявления господина Рютте прозвучали на следующий день после его встречи с Дональдом Трампом. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, генсек уже проинформировал власти нескольких стран о том, что Трамп ожидает принятия конкретных обязательств в ближайшие несколько дней для оказания помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

