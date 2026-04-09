Рютте: часть стран НАТО «провалили тест» Трампа

Генсек НАТО Марко Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом согласился, что некоторые страны альянса провалили тест, когда отказались помочь Вашингтону в конфликте против Ирана.

«Некоторые из них (стран-членов НАТО,— ”Ъ”) — да. Но большая часть стран действовала так, как обещала действовать в таких ситуациях»,— сказал господин Рютте в эфире телеканала CNN.

Как добавил господин Рютте, его встреча с президентом США в Овальном кабинете Белого дома прошла в дружественной атмосфере. Он указал, что Дональд Трамп рассказал ему о разочаровании некоторыми странами альянса. The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США рассматривают план по наказанию стран-членов НАТО, не поддержавших операцию против Ирана.