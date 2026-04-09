Рютте заявил о возможном участии НАТО в разблокировке Ормузского пролива

Генсек НАТО Марк Рютте не исключил, что альянс может участвовать в обеспечении судоходства через Ормузский пролив. По его словам, первый шаг на этом пути сделан — коалиция в составе 34 стран обсуждает планы миссии.

Марк Рютте

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Марк Рютте

«Но, думаю, нам нужно делать это пошагово. Поскольку в НАТО для этого требуются договоренности между всеми союзниками. Если НАТО может помочь, то, безусловно, там будет. Нет причин не оказать помощь», — сказал господин Рютте.

17 марта Дональд Трамп критиковал европейских союзников за отказ помочь США в военной операции против Ирана и открытии Ормузского пролива. 1 апреля в интервью The Telegraph американский президент заявил, что не верит в надежность партнеров по НАТО и всерьез рассматривает возможность выхода из альянса. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп ожидает, что союзники примут конкретные обязательства в ближайшие несколько дней для оказания помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

